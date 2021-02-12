Ушла из жизни украинская диссидентка Ольга Горынь

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила Кристина Горынь на своей страничке в Facebook.

"Сегодня, 11 февраля 2021 года, на 91-м году жизни отошла в вечность Ольга Горынь. Похороны состоятся в субботу 13 февраля в 12.00 в Поминальной часовне на ул. Пекарской,52", - говорится в сообщении.

Ольга Горынь родилась 15 октября 1930 года во Львовской области. Училась во Львовском университете на украинской филологии. Была активной участницей Организации украинских националистов (ОУН), общественным деятелем и мастером художественной вышивки.

Ольга Павловна с группой единомышленников-студентов и педагогов писала письма, статьи, заметки и стихи, которые разоблачали преступную политику Сталина и КПСС на территории Галичины.

В 1952 году Горынь студенткой приговорили к 25 годам лагерей строгого режима за участие в ОУН, распространение запрещенной литературы, но вышла на свободу уже в 1956 году.





Украинцы выразили свои соболезнования в комментариях под постом Кристины.

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