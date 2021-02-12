Вдова погибшего на Донбассе десантника родила ребенка

Как передает Politeka.net, историю 19-летней львовянки рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Елена Горошко узнала о смерти своего возлюбленного на шестом месяце беременности - разговаривая с ним по телефону услышала выстрел.

Она трижды лежала на поддержке, а врачи изо всех сил боролись за жизнь будущей мамы и ребенка.

"Я не знала, что будет, как будет, или ребенок останется живым. Очень долго шли схватки и чрезвычайно мало воздуха для ребенка", - поделилась новоиспеченная мама.

Роды прошли без осложнений и на свет появился здоровый мальчик.

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.