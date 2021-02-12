Во Львове водитель маршрутки выгнал школьника на мороз

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказала мать пострадавшего ребенка в Facebook.

"Насколько можно быть жадным? Сегодня в 15 час. на Научной водитель 10 маршрута выгнал моего 11 летнего сына с транспорта, потому что тот не смог найти в рюкзаке свой ученический билет. Как всегда, ни один взрослый не вступился и сын был вынужден выйти", - рассказала женщина



По ее словам, в какой-то мере в ситуации был виноват и ее сын.



"Понимаю, что ситуация спорная, но как можно быть таким нелюдем в такую погоду, объясните мне?", - поинтересовалась женщина.

Жители Львова поддержали мать пострадавшего ребенка и высказали свое возмущение поступком маршрутчика.

"Даже если бы ребенок забыл ученический дома, нормальный человек не выгнала бы ее из салона в такую погоду", "Я считаю, что в данной ситуации виноваты все. Наша власть, которая должна назначить бесплатный проезд детям до 16 лет, ведь они учатся и не могут заработать себе на проезд. Бесспорно - должна присутствовать человечность со стороны водителя, так чужих детей не бывает, и возможно, завтра его ребенок окажется в похожей ситуации. И, наконец, пассажиры, которые присутствовали в салоне. Они все просто амебы, без души, без сердца и без чувства справедливости", "Ужас! на улице утром -15. неужели людей не было в маршрутке. Неужели все такие стали бессердечные!", - писали в комментариях под постом.

Напомним, украинскому маршрутчику не угодил 12-летний ребенок в салоне.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, маршрутчик набросился на ребенка и выбросил его на улицу.