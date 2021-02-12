Десятки автомобилей оказались заблокированы в снежных заносах
Инцидент произошел ночью, 12 февраля, в Черновицкой области.
"Февраль по настоящему свирепствует. На трассе Маршинцы-Котелево, около 20 машин оказались в снежной ловушке. Мы в пробке пробыли около двух часов. Котелевская пожарная машина поочередно вытаскивала каждое авто, в некоторых из них были маленькие дети", - сообщила женщина.
Людей буквально спасли односельчане, которые и вызвали спасателей на место.
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Отметим, что февраль в этом году будет щедрым на осадки и погодные "качели", когда лютые морозы будут чередоваться с периодами небольшого потепления.
При этом дней с температурой воздуха выше нуля практически не будет. Погода в Украине до конца февраля еще удивит украинцев. Согласно прогнозам синоптиков, до конца месяца будет крайне холодно.
Напомним, что свирепая стихия накрыла столицу, но это только начало: сделано обращение к киевлянам, "просим убрать...".
Как сообщала Politeka, беспощадные морозы и сильные снегопады, какой будет погода до конца февраля: "До -28 градусов...".
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