Стоматолог в Ровно жестоко обращается с пациентами-детьми
Как передает Politeka.net, об этом сообщила Виктория Мамотюк на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, местный стоматолог бьет и душит своих маленьких пациентов.
По ее словам, местный стоматолог бьет и душит своих маленьких пациентов.
"Мама девочки с видео, была одной из тех, кто защищал публично врача. Она не знала, что пострадал и ее ребенок пол года назад. Но когда увидела видео и узнала на ней своего ребенка, была шокирована. Женщина говорит, что до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца", - рассказала женщина.
На опубликованных кадрах видно, как женщина-стоматолог хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы, а мальчика и вовсе била головой о кушетку.
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