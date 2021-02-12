Стоматолог в Ровно жестоко обращается с пациентами-детьми





По ее словам, местный стоматолог бьет и душит своих маленьких пациентов. Как передает Politeka.net , об этом сообщила Виктория Мамотюк на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)По ее словам, местный стоматолог бьет и душит своих маленьких пациентов.

"Мама девочки с видео, была одной из тех, кто защищал публично врача. Она не знала, что пострадал и ее ребенок пол года назад. Но когда увидела видео и узнала на ней своего ребенка, была шокирована. Женщина говорит, что до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца", - рассказала женщина.