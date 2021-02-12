В Кривом Роге 70-летняя пенсионерка 7 часов ждала помощи в больнице



Как передает Politeka.net, об инциденте рассказала дочь пострадавшей Лариса Первушина на своей страничке в Facebook.



По ее словам, на женщину напал грабитель. В ходе борьбы он избил и изрезал ее.

Потерпевшая позвонила дочери, которая в свою очередь выбежала ей на встречу и вызвала скорую. Женщину госпитализировали, оказали ей необходимую помощь и сказали прибыть на следующий день к травматологу.

Семейный врач заверила, что в таких срочных случаях направление не требуется и травматолог примет их без него.

Прибыв в больницу, женщине завили, что без направления не примут. Оставив маму в больнице, дочь потерпевшей отправилась к семейному врачу за документом, однако и на этот раз женщина получила отказ.

Заведующая поликлиникой, к которой обратилась дочь потерпевшей также сказала, что без направления ничем не сможет помочь. После беготни по ряду кабинетов высоких медицинских чиновников, женщина снова пришла к семейному врачу, требуя дать направление.

Спустя 7 часов потерпевшую все-таки приняли.

"Наша больница - это не учреждение, которое может быстро и качественно оказать помощь! Это место, где могут нанести еще большую психологическую травму!! К чему мы идём?! Ни души, ни сострадания, ни милосердия!", - подытожила девушка.

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