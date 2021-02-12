В Днепре произошел пожар в квартире, в которой находились дети

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке ГСЧС Украины.
"12-го февраля в 08:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Калиновой Индустриального района города Днепр", - говорится в сообщении.

Горела квартира, расположенная на втором этаже 9-этажного жилого дома.

Пожар удалось ликвидировать менее чем за час.

"Во время тушения пожара спасено двух мальчиков 2020 и 2015 годов рождения, женщина 1992 года рождения и кота", - сообщили спасатели.

К тушению пожара было привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее мы сообщали, что в многоэтажке Ивано-Франковска прогремел взрыв.

По предварительной информации, инцидент произошел в одной из квартир на восьмом этаже - взрывной волной выбило балконную раму. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и скорую медицинскую помощь.

По неподтвержденной информации, в квартире взорвался самогонный аппарат.

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