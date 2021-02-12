Горела квартира, расположенная на втором этаже 9-этажного жилого дома.
Ранее мы сообщали, что в многоэтажке Ивано-Франковска прогремел взрыв.
По предварительной информации, инцидент произошел в одной из квартир на восьмом этаже - взрывной волной выбило балконную раму. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и скорую медицинскую помощь.
По неподтвержденной информации, в квартире взорвался самогонный аппарат.
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Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".