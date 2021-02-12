В Днепре произошел пожар в квартире, в которой находились дети

"12-го февраля в 08:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Калиновой Индустриального района города Днепр", - говорится в сообщении.



Горела квартира, расположенная на втором этаже 9-этажного жилого дома.





Пожар удалось ликвидировать менее чем за час.



