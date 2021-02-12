Экономист Руслан Бизяев в своем новом блоге решил вспомнить историю в связи с проваленной, по его мнению, вакцинацией в мире.

«В середине XIV века из Крыма генуэзцы привезли от татар чуму в Европу. За короткий срок болезнь выкосила Неаполь и Геную наполовину, Венецию на ¾. Некоторые города вымерли вообще все. Где-то (типа Лондона) только треть. Повезло. Европа что называется «легла», - сказал он.

По его словам, была одна страна, которую чума практически не задела. Или стороной обошла, или там с ней успешно справились, но факт остаётся фактом: про чудовищные катастрофы там мы ничего не знаем. Что это за страна? Литва. Вернее, Великое Княжество Литовское.

«Оно сохранило население, экономику и... Уже через несколько лет литовское войско громит татар на Синих Водах, а литовские магнаты занимают опустевшие русские и татарские территории. Граница с Московским княжеством проходила по территории современной Московской области - чуть западнее Можайска. Литовскими были Смоленск, Чернигов, Курск, Белгород, Киев, Брянск и далее до Чёрного моря. Это не Польша стояла на двух морях. Это была Литва! Великое Княжество Литовское дошло тогда до Тамбовской области. Едва на Дон не вышли. Были в шаге», - продолжил Бизяев.

Экономист вспоминает, что как по мановению «волшебной палочки» на геополитической карте Европы появился мощнейший игрок, который пользуясь ситуацией нарастил свой весь и влияние буквально на глазах, пока соседи и конкуренты корчились в чумных муках, теряя население и возможность нормально заниматься экономикой. Последующие исторические события нивелировали мощь ВКЛ, но это уже другая история.

«А пока представим себе, что короновирус с политической точки зрения — это таже чума 14 века. Представили? А результаты? Тот, кто последний выйдет из пандемии потеряет практически все. И речь тут даже идет уже не о союзах, а о целых государствах», - добавил он.

Бизяев уверен, что страны вообще поделятся на те, у кого есть суверенитет, и страны-клиенты. Середины-наполовину больше не будет. И если мы сегодня говорим о Европе, то тут шанс имеют ФРГ, Франция, Венгрия, Польша и Нидерланды. Ну и вовремя сбежавшая из этого колхоза Британия.

«Вот, собственно, пока и все. А как Вы думаете-что будет с остальными странами, которые по мановению ока лишатся практически всего и сразу-контроля над своими ресурсами и людьми? Вот поэтому Украине необходимо срочно возвращать свой суверенитет. Любыми методами и путями. История простит нам методы, если будет положительный конечный результат», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бизяев заявил, что Европа форсирует переход на альтернативную водородную энергетику.

Также ранее Руслан Бизяев заявил, что искусственный интеллект и роботизация на глазах становятся частью нашего повседневного существования.