Глава инспекции Андрей Малеваный сообщил о проверке ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как пишет Знай.юа, об этом он заявил во время личного приема в офисе Государственной экологической инспекции в Кривом Роге.

Речь идет о строительстве хвостохранилища "ІІІ карта«, на котором ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует осуществлять складирование и захоронение производственных отходов.

В прошлом году Госэкоинспекция проверяла соблюдение требований природоохранного законодательства по строительству этого объекта.

«Предприятие (согласно результатам анализа оценки воздействия на окружающую среду) было обязано разработать дополнительную ОВД, чтобы установить действие хвостохранилища на окружающую природную среду. Однако ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» продолжало осуществлять строительство, не предоставив этот документ», - подчеркнул Андрей Малеваный.

По словам чиновника, Офис Госэкоинспекции в Кривом Роге в ближайшее время планирует проведение проверки этого предприятия, в частности, и в части строительства хвостохранилища.

Глава ДЭИ также напомнил, что, при наличии жалоб относительно промышленных предприятий, гражданам необходимо готовить обращение к ДЭИ.

Личный прием граждан в Кривом Роге проводится еженедельно. Запись по номеру: + 38 (097) 336-28-41.