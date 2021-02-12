Постоянная неудовлетворенность жизнью лишает человека способности радоваться и доверять Богу.

Об этом сказал управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь».

«Мы порой не отдаем себе отчет в том, что день, как правило, начинается с ропота: не выспался, плохая погода, усталость, недовольство другими, работой, семьей, недооцененность… И так целый день. Постепенно и незаметно для нас недовольство растет и ропот становится второй натурой. Мы ропщем постоянно. И опасность заключается в том, что ропот перерастает, часто незаметно для нас самих, в ненависть к Создателю, мы в Нем начинаем видеть источник всех бед», - отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, коварство недовольства в его неуловимости, оно «пускает глубокие корни и лишает человека радости и веры».

Также управделами УПЦ призвал тщательнее следить за собой, чтобы избежать рассеянности, которая приводит к бесцельной трате времени и недовольству жизнью.

«Первое, что можно, хотя и трудно – это пересмотреть свои занятия, круг общения, интересы и твердо решить избегать всего, что только отнимает время и мешает сосредоточиться. Только делать это надо решительно и честно, а главное, делать так постоянно. Один раз не изменит привычек и наклонностей. Второе - непременно замечать уклонения, поблажки себе и каяться в этом. Но не так, чтобы себе позволять то одно, то другое, успокаивая совесть: грешен, покаюсь потом, а пока, все-таки, позволю себе отвлечься, расслабиться. И третье, что может быть и первым, это - просить помощи Божией и никого не осуждать, не презирать, не разбирать чужие немощи как предлог для послабления себе», - дал совет архиерей.

По его словам, сначала подобный самоконтроль может показаться скучным и ненужным, однако важно понимать, что таким образом человек совершенствуется.

«Все это и есть борьба за исцеление души с помощью Божией от нерадения, неразумия, безразличия, холодности по отношению к Богу и людям. И какие бы мысли или примеры не приходили на память, внимать им нельзя. За жизнь души надо бороться. Бездействие же приведет к рассеянности и духовной спячке, потому и зовет Церковь: «Восстаните!», - заключил владыка.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний