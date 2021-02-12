Что дальше будет делать общественная организация «Слуга народа», каковы её планы?

На этот вопрос в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай 24» отвечает глава её киевского отделения Руслан Гончаров.

«У нас есть небольшая, но, я надеюсь, эффективная фракция. Построен мостик к управлению городом. Мы будем планировать и осуществлять ряд инициатив. Например, на Борщаговке есть территория, которая называется «Колибрис». Это была площадь с фонтаном, потом он зачах – вы помните, когда советская территория превращалась в постсоветскую, много что пришло в упадок. 25 лет территория застроена МАФами. У нас есть желание сделать эту территорию общественным пространством, я уверен, что у нас получится. Уже с весны мы возьмёмся за дело», - рассказывает он.

Есть также инициативы по Соломенскому и Голосеевскому районам. Там планируется создать парки. В этих районах есть огромные территории, которые формально числятся рекреационной зелёной зоной, но на практике уже тридцать лет как заброшены, там лежат горы мусора.

«Нужно что-то менять, облагораживать территорию. Есть в Киеве такие места, где некуда выйти. Разве что приходится очень далеко идти или ехать», - отмечает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Гончаров подчёркивал необходимость проведения в Украине новой медицинской реформы.

Также сообщалось о бедственном состоянии ряда киевских достопримечательностей.