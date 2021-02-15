В Горловке подорвалось авто одного из главарей "ДНР"

Из временно оккупированной Горловки (Донецкая область) пришла информация о том, что произошел взрыв автомобиля одного из главарей формирования "ДНР" Сергея "Длинного", передает "Знай".

Взрыв прозвучал в понедельник утром, 15 февраля. В салоне вместе с "Длинным" была его дочь, которую он вез в школу.

Telegram-каналы российских боевиков сообщают, что террориста с ребенком госпитализировали. "Длинному" посекло ноги, у него шок и требуется операция.

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Так, стало известно о гибели еще трех военнослужащих, которые подорвались на неустановленном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Новолуганское на Донбассе утром 14 февраля. Имена погибших из 59-й отдельной мотопехотной бригады обнародовали на сайте президента Украины.

Это капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

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