В Горловке подорвалось авто одного из главарей "ДНР"
Из временно оккупированной Горловки (Донецкая область) пришла информация о том, что произошел взрыв автомобиля одного из главарей формирования "ДНР" Сергея "Длинного", передает "Знай".
Взрыв прозвучал в понедельник утром, 15 февраля. В салоне вместе с "Длинным" была его дочь, которую он вез в школу.
Telegram-каналы российских боевиков сообщают, что террориста с ребенком госпитализировали. "Длинному" посекло ноги, у него шок и требуется операция.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
39-летняя Кухар из "Танців з зірками" в прозрачном платье без лифчика блеснула аппетитным бюстом: "Дразнишь?"
Худышка Кошевой, неузнаваемая Кравец и весельчак Ткач: как выглядели влюбленные звезды "Квартала 95" в молодости
Украинцев ждет новый карантин: в Минздраве рассказали, что изменится, "вскоре планируется..."
Данилко не сдержал эмоций на шоу "Маска" после выступления Льва: "Разденусь догола и..."
Ранее мы писали, что Украина продолжает нести человеческие потери в зоне боевых действий на Донбассе
Так, стало известно о гибели еще трех военнослужащих, которые подорвались на неустановленном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Новолуганское на Донбассе утром 14 февраля. Имена погибших из 59-й отдельной мотопехотной бригады
Это капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.
Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.