Отец-душегуб оставил четверых детей сиротами
В Киевской области, пгт Ствыще случилось страшное - мужчина расправился со своей женой, и сиротами теперь остались четверо детей, передает портал Прикарпаття.
Неравнодушные граждане собирают помощь для детей, которые оказались в ужасной ситуации.
Мальчикам 8 и 10 лет, а девочкам 6 и 12.
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Ранее мы писали, что мужчина "признался в убийстве", чтобы расчистили снег возле его дома.
Житель Грибовой Рудни, что в Черниговской области, позвонил в полицию и заявил, что только что ударил отчима ножом в грудь. Он предупредил, что ехать к нему нужно со спецтехникой, так как дорогу замело.
Когда копы приехали со снегоуборочной техникой, выяснилось, что 34-летний мужчина выдумал эту историю, чтобы заставить местные службы разгрести сугробы перед его домом.
За ложный вызов ему грозит штраф от 51 до 119 гривен.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".