Первую партию вакцины против коронавируса нужно опробовать на народных депутатах. Такое мнение в эфире телеканала Киев LIVE озвучил народный депутат Украины, лидер партии "Наш край" Сергей Шахов.

Об этом сообщает Знай.юа.

«Если народные депутаты проголосовали за это и контролируют процесс, пусть на себе первые проверят эту вакцину, особенно монобільшість. Хотелось бы посмотреть, как мутация будет проходить этой вакцины, можно ли ей доверять», - отметил он.

По убеждению Сергея Шахова, это будет хороший пример "до и после". Он всегда хорошо действует на людей.

«Взять несколько депутатов, привить и показать, что коронавирус им не страшен. Это самый эффективный способ: показать реальных вакцинированных людей, которые находились в контакте с зараженными, и у них в течение нескольких месяцев не обнаружено никаких признаков коронавируса или побочных эффектов», - сказал парламентарий.

На вопрос ведущей, планирует ли сам депутат вакцинироваться, Сергей Шахов ответил, что да.

"Вакцинироваться надо, но вакцину надо делать украинскую, надо привлекать наших отечественных ученых к научным разработкам, а не тратить ковидные средства в на дороги. Помню советские времена, когда все вакцинировались, уровень медицины был другой. Сегодня никакого доверия нет к чиновникам и Минздраву.

Шахов добавил, что раз вирус попал к нам из Китая, почему бы сегодня Украине не обратиться к международным партнерам и не договориться о бесплатной помощи в виде вакцины: «Почему мы должны ее покупать? У нас идет война, голод и холод», - спросил нардеп.