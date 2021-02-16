15 февраля в Новой Каховке (Херсонская область) в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома найдены тела 4 людей
Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС.
"15 февраля в Новой Каховке в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших. Признаков пожара и насильственной смерти не найдено", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в Киеве человек внезапно умер прямо на улице.
Очевидцы утверждают, что мужчина поскользнулся, упал и больше не пришел в сознание, скончавшись на месте.
Известно, что трагедия произошла на Дорогожичах.
Кроме того, в Харькове прямо на улице умер мужчина
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 14 февраля в Харькове на улице Валентиновской возле дома №18, что в Салтовском районе, умер мужчина.
Как сообщили в полиции, на теле нет признаков насильственной смерти.
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