15 февраля в Новой Каховке (Херсонская область) в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома найдены тела 4 людей

Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС.

"15 февраля в Новой Каховке в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших. Признаков пожара и насильственной смерти не найдено", - говорится в сообщении.

Подразделение ГСЧС привлекли к открытию входной двери. Причину трагедии устанавливают

Напомним, ранее в Киеве человек внезапно умер прямо на улице.

Очевидцы утверждают, что мужчина поскользнулся, упал и больше не пришел в сознание, скончавшись на месте.

Известно, что трагедия произошла на Дорогожичах.

Кроме того, в Харькове прямо на улице умер мужчина

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 14 февраля в Харькове на улице Валентиновской возле дома №18, что в Салтовском районе, умер мужчина.

Как сообщили в полиции, на теле нет признаков насильственной смерти.

Напомним, что в Одессе таксист снес пенсионера на "зебре" и стал снимать наклейки на авто: момент аварии попал на видео

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