В Днепре разгорелся скандал из-за нежелания работницы кафе разговаривать с клиентом на украинском языке

Об этом стало известно из сообщения сайта "Хвиля", который ссылается на Telegram-канал "Народный ревизор".

Бариста не перешла на украинский язык после просьбы клиентки. Женщина попросила "тістечко" и столкнулась с непониманием бариста.

Произошла легкая словесная перепалка. Бариста заявила, что не учила украинский язык, к тому же, она его не знает по той причине, что может быть из РФ. Девушка отметила, что "Днепр всегда был русским городом", и необходимости в общении на украинском языке для нее нет.

Клиентка сослалась на закон об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания и отметила, что бариста за столько лет могла бы выучить язык. В ответ работница заявила свое желание выучить французский язык и выразила несогласие со сделанным ей замечанием. На этом конфликт подешел к концу.

Напомним, с 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия.

Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.

Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.



