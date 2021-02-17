Утром 17 февраля в столице Украины произошло жуткое ДТП. На железнодорожном переезде столкнулись ВАЗ и товарный поезд. Пассажир авто погиб на месте.

ДТП произошло в Дарницком районе Киева в 6:30 утра на улице Оросительной.
При столкновении с товарным поездом ВАЗ 2101 практически не имел шансов. От автомобиля осталась груда металлолома.

Сообщается, что за рулем был мужчина 1988 года рождения. В машине также находился пассажир 1995 года рождения.

Автомобиль проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд.

После столкновения с товарным составом пассажира ВАЗ от удара выкинуло из салона и еще примерно километр пока поезд пытался остановиться, тянуло под вагонами.

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Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Человек погиб на месте.

Пока неизвестно был ли водитель авто трезвым на момент аварии. Это будет установлено следствием в ближайшее время.

Напомним, в Харьковской области во время ДТП перевернулась маршрутка, пострадали люди.

Как сообщала Politeka, в Одессе иномарка снесла трамвай с путей.

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