Утром 17 февраля в столице Украины произошло жуткое ДТП. На железнодорожном переезде столкнулись ВАЗ и товарный поезд. Пассажир авто погиб на месте.
Сообщается, что за рулем был мужчина 1988 года рождения. В машине также находился пассажир 1995 года рождения.
После столкновения с товарным составом пассажира ВАЗ от удара выкинуло из салона и еще примерно километр пока поезд пытался остановиться, тянуло под вагонами.
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Пока неизвестно был ли водитель авто трезвым на момент аварии. Это будет установлено следствием в ближайшее время.
Напомним, в Харьковской области во время ДТП перевернулась маршрутка, пострадали люди.
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