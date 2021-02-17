В Киевской области две семиклассницы отравились медицинским препаратом, одна из них умерла

Девушки посмотрели видео в популярной социальной сети с призывом попробовать препарат, передает "Громадське".

На перемене ученицы приобрели в аптеке медицинский препарат и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.

Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы.

Медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии

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