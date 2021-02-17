В Киевской области две семиклассницы отравились медицинским препаратом, одна из них умерла
Девушки посмотрели видео в популярной социальной сети с призывом попробовать препарат, передает "Громадське".
На перемене ученицы приобрели в аптеке медицинский препарат и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы.
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