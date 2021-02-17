Исполнительная служба Днепропетровской области изъяла у должника трусы и выставила их на аукцион
Имущество арестовано в рамках исполнительного производства № 63239355 Долгинцевским отделом государственной исполнительной службы в Кривом Роге, передает "НВ".
Первый раунд торгов не состоялся - лоты были уценены и назначили новую дату аукциона. Цена трусов стартует от 19 грн.
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