Исполнительная служба Днепропетровской области изъяла у должника трусы и выставила их на аукцион

Имущество арестовано в рамках исполнительного производства № 63239355 Долгинцевским отделом государственной исполнительной службы в Кривом Роге, передает "НВ".

Первый раунд торгов не состоялся - лоты были уценены и назначили новую дату аукциона. Цена трусов стартует от 19 грн.

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