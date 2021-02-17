Киевлянка спасла мужчину, которого отравили и бросили умирать на морозе
О героическом поступке женщины рассказали в издании "Обозреватель".
40-летний мужчина вместе с коллегой отдыхали в ресторане в центре столицы. После покинули заведения и сели в припаркованный у входа черный Audi Q5.
В машине таксист угостил выпивших пассажиров кофе, в который было подмешано психотропное вещество - водитель забрал у мужчин ценные вещи.
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Одного пассажира утром нашла Марина Линник. Он провел всю ночь на улице, был уже в тяжелом состоянии, второго мужчину обнаружили уже на следующий день, мертвого.
"В один момент на обочине я увидела человека на коленях с поднятыми руками. Сначала испугалась: остановила авто, закрылась в нем и позвонила мужу. Объяснила ситуацию и попросила срочно приехать. Ну не могла же бросить человека – я уже увидела, что у него разбита голова и руки в крови", – рассказала Марина.
Женщина рассказала, что рядом никого не было, но она открыла дверь и начала разговаривать с мужчиной.
"Он еле-еле разговаривал, путался в словах, весь в крови и руки обморожены. Не был пьяным, но глаза очень странные. Я поняла, что человек попал в беду, мне же никакого вреда не причинит. И тогда я вышла на улицу", – объяснила женщина.
По словам женщины, она сразу же позвонила в скорую и сказала, что замерзает человек. Они выполняли все рекомендации диспетчеров "103", с которыми постоянно были на связи.
Из-за дорожного коллапса в Киеве скорая помощь приехала примерно через полтора часа.
Медики и полицейские заявили, что если бы женщина проехала мимо - мужчина бы умер.
Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.
Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.
Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".