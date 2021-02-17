В Карпатах уже пятые сутки ищут туриста из Киева, который исчез на склоне горы Гемба

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет Pro Zahid.

Так, уже почти 60 спасателей, 13 единиц техники и вертолеты привлечены к поискам 40-летнего киевлянина в Карпатских горах.

Известно, что мужчина вместе с товарищем потерялся 13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гимба, где катался на лыжах.

В воскресенье, 14 февраля, удалось найти одного из туристов, его состояние здоровья удовлетворительное. Поиски второго до сих пор продолжаются, сейчас к ним присоединились и добровольцы-волонтеры.

Горный проводник сообщества "Клуб пеших туристов" Орест Когут отметил, что шансов выжить в таких погодных условиях в горах - минимальные.

"Шансы минимальны, потому что очень низкая температура, погодные условия неблагоприятные, и это уже пятый день пошел... Но ребята работают, сосредоточены огромные силы. Хотелось бы, конечно, чтобы это был живой человек, но на тропе в субботу было -20. В лесу - немного ниже температура... Если Грищенко три года назад ночевал, был там сеновал и такое, то сейчас заночевать в зоне леса, или, не дай Бог, на полонине, шансы очень-очень уменьшаются", - отметил специалист.

Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.