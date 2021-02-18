Зима в этом году выпала суровая, почти классическая. Жители Украины успели оценить сильные ветра, морозы и снег. Непогода вмешалась почти во все сферы жизни. Оборванные провода, занесенные сугробами дороги и тротуары, застрявшие машины.

Даже Азовское море в такую погоду успело замерзнуть. В Бердянске и Мариуполе местные жители сейчас наблюдают потрясающее явление. Яркими снимками они делятся в социальных сетях. В кадре можно увидеть обледенелые пирсы и кованые ограждения на набережных.

Однако чайки, привыкшие кормиться за счет морской живности, испытывают другие эмоции. Они по сути дела остались без привычной пищи. Ведь, как шутят мариупольцы, «легкий бриз» сделал недоступным основной источник питания.

При этом отмечается, что в Бердянске ледовое покрытие на море появилось еще 14 февраля. Температура воды в Азовском море зимой держится на уровне + 3 градуса. Только северная часть подвержена промерзанию, поскольку в ней содержится небольшое количество соли. По сообщения синоптиков, в ближайшее время температура не будет опускаться до критического уровня, а на следующей недели будет потепление.

Напомним, что морозы не намерены покидать Украину.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили одесситов о новом циклоне.

Также Politeka писала, в Сети потешаются над коммунальщиками, которые вспомнили детские годы.