Две несовершеннолетние жительницы города Умань отравились, приняв медицинский препарат "Дротаверин". Одна из двух девочек госпитализирована.

Об этом пишет "Суспільне".

В городе Умань (Черкасская область) две ученицы 8-го класса решили поставить эксперимент, закончившийся отравлением и госпитализацией одной из них. Несовершеннолетние приняли за один раз 10 таблеток.

Об этом рассказала начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко.

Как сообщает Юлия Усенко, толчком к подобным действием послужил случай, произошедший в Боярке (Киевская область). Как известно, там малолетние дети также решили принять лекарство. В итоге произошла трагедия, унёсшая жизнь одной девочки.

Сейчас свои действия уманьские школьницы объясняют тем, что хотели обратить на себя внимание родителей. Дело в том, что их семьи находятся на учете, в связи с трудными жизненными обстоятельствами, уточнила Юлия Усенко.

Одна из девочек была госпитализирована. Так рассказала пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок.

Это случилось 17 февраля, в среду, во второй половине дня. Бригада скорой помощи привезла ребенка в местную больницу. Через некоторое время Назарок отметила, что уже две школьницы попали в реанимацию.

Пресс-секретарь областной полиции Зоя Вовк также отметила, что правоохранительные органы были задействованы для расследования данного происшествия. К делу подключили силы ювенальной полиции Умани.

Местные СМИ написали о том, что подростки выпили по 10 таблеток. Девушки полностью отрицают, что хотели поучаствовать в эксперименте.

Напомним, появились подробности отравления двух школьниц под Киевом.

Как сообщала Politeka, трагедия разыгралась в одной из школ Боярки.

Также Politeka писала, в Харькове юная спортсменка отравилась аэрозолем.