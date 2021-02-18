Малолетняя блогерша разгневала сеть высказыванием об украинском языке
Несовершеннолетняя девушка на видео рассказала о своем негативном отношении к украинскому языку (ссылка на ролик в конце новости).
Видео ее высказывания опубликовал Игорь Колесник в Facebook.
"Вср**ась мне ваша рідна мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать", - заявила Лиза.
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Также она заявила, что не будет дружить с человеком, который разговаривает на украинском языке.
"Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание от других людей", - добавила блогерша.
В сети это заявление вызвало шквал эмоций и критики от украиноязычных граждан.
Также ранее сообщалось, что с 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
За нарушение закона предусмотрены штрафы от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия.
Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.
Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.
Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.