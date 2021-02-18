18 февраля в Кременчуге попрощались с военнослужащими ВСУ Вячеславом Алексеенко и Александром Войтенко, которые подорвались на минах на Донбассе

Как пишет "Кременчугская газета", сотни людей пришли проводить в последний путь погибших бойцов.

В почетном карауле были курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Под звуки оркестра курсанты на плечах вынесли гробы.

Траурная колонна автомобилей и автобусов под сигналы клаксонов двинулась по улицам города. Панихида по погибшим прошла в Свято-Николаевском соборе.

Военнослужащих похоронят на Аллее Героев Свиштовского кладбища. Украинцы стали в знак уважения земляков на колени.

Ранее мы писали, что Минобороны назвало имена военнослужащих, подорвавшихся на мине 14 февраля.

Происшествие случилось на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганское.

Погибшие – кременчужцы Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко, и харьковчанин Дмитрий Мироненко.

Как заявила пресс-служба ГБР, уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

“Смерть военнослужащих на контролируемой территории – большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов“, – отметил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".