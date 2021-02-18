Голодная пенсионерка собирала объедки с чужого стола

Историю со студенческих лет вспомнил украинский педагог, образовательный эксперт Виктор Громовой.

В Фейсбук Виктор рассказал о происшествии, которое случилось, когда он учился еще на первом курсе исторического факультета.

Тогда еще студент зашел в какую-то забегаловку, чтобы перекусить.

"Взял себе первое, второе, салат и компот. После маминых борщей и котлет, просто выворачивает от продукции советского общепита. Выловил какую-то картофелину из той баланды, которая там называлась супом. Понюхал котлету, попробовал гарнир... наиболее пригодным к употреблению оказался узвар из сухофруктов.",- рассказывает он.

Но когда студент уже собирался уходить произошло то, чего он не смог забыть до сих пор - к его столику подсела пенсионерка и спросила, можно ли доесть после него.

"Это был шок. За мной до этого времени доедали лишь кот Вася и песик Шарик. А тут человек. Я не знаю, что я ей сказал. Пододвинул свои тарелки и она стала жадно есть. Мигом оттуда удрал озадаченный... У меня были аж 70 копеек на этот обед, а у нее не было... Вам еще надо объяснять почему я ненавижу все, что связано с тем долбленым «совком»?!",- резюмировал Громовой.

Также ранее сообщалось, что с 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия.

Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.

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