Женщина избивала своего ребенка-инвалида, которому всего шесть месяцев отроду
Об этом стало известно благодаря сообщениям местных журналистов, а также кадрам, опубликованным в сети.
На видео видно, как россиянка бьет ребенка, ругается на него матом и грозит сломать ему руку, также она силой заставляет малыша пить из бутылочки.
"Сейчас я ее так выдавлю, раз ты ее пить не хочешь", — кричит она ребенку.
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Со слов соседей 28-летней женщины, она вместе со своим сожителем часто устраивает пьяные посиделки и морит ребенка голодом. Они отметили, что не раз сообщали об асоциальной семье в полицию.
Также ранее сообщалось, что с 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
За нарушение закона предусмотрены штрафы от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия.
Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.
Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.
Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.