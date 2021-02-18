Женщина избивала своего ребенка-инвалида, которому всего шесть месяцев отроду

Об этом стало известно благодаря сообщениям местных журналистов, а также кадрам, опубликованным в сети.

На видео видно, как россиянка бьет ребенка, ругается на него матом и грозит сломать ему руку, также она силой заставляет малыша пить из бутылочки.

"Сейчас я ее так выдавлю, раз ты ее пить не хочешь", — кричит она ребенку.

Со слов соседей 28-летней женщины, она вместе со своим сожителем часто устраивает пьяные посиделки и морит ребенка голодом. Они отметили, что не раз сообщали об асоциальной семье в полицию.

Также ранее сообщалось, что с 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия.

Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.

Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.