В Прикарпатье пришла третья волна коронавируса.
Об этом пишет "OBOZREVATEL".
Львовская область уже соглашается принимать ивано-франковских больных, чье количество значительно превысило места в местных больницах.
В Ивано-Франковской область сейчас сложилась непростая ситуация с коронавирусом. Власти региона неоднократно заявляли о полном отсутствии заболевания. Но стало известно, что больных сегодня просто некуда класть, нет свободных коек.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Украинская девушка Бонда Куриленко посветила бюстом в слишком эффектном декольте: "Интересная поза"
Пышногрудая жена продюсера "Квартал 95" позволила себе лишнее, лифчик как ветром сдуло: "Разрешите..."
Полякова застукала свою 15-летнюю дочь за шалостями на диване с парнем: "Маша..."
Редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед"
Возможно, что это последствия беспечного отношения к возникшей угрозе, открытие курортного Буковеля и элементарное не соблюдение правил в прошедшие праздники.
Многие помнят, как чиновники Ивано-Франковска сопротивлялись введению карантина.
Из-за этого в области теперь развернут первый мобильный госпиталь, принимающий пациентов. Это было сделано на базе Богородчанской больницы. Львовская область, граничащая с Ивано-Франковской, уже согласилась принять около 100 человек больных коронавирусом.
По словам начальника управления здравоохранения Ивано-Франковска Марии Бойко стало известно, что класть заболевших приходиться в столовой и кабинетах медиков. Ведь все места в Центральной городской больнице заняты.
Критическая ситуация сложилась еще с осени прошлого года. Пост на эту тему написала одна из больничных анестезиологов. Однако по каким-то причинам это сообщение было удалено.
Руслан Марцинкив, исполняющий обязанности мера, отрицал данную информацию. Также публиковал видео, где призывал не вводить карантин выходного дня, а сделать их рабочими днями. Правда, потом он отменил свое решение.
Утверждают, что в повышении заболеваемости виновен и туристический Буковель. Курорт принимал множество людей, приезжавших со всех городов Украины.
По неофициальным данным причиной вспышки называют также прошедшие праздники. Традиционно они отмечаются с большим размахом, а теперь все пожинают плоды несоблюдения социальной дистанции.
Руководство области решила ввести с 22 по 28 февраля карантинные ограничения. Закрываются все места, где любят собираться люди. Дистанционное обучение начнется у школьников, начиная с 5 класса. Однако будут работать магазины и рынки.
Врачи области рассказывают, что сейчас люди болеют тяжелее, чем осенью. Это уже третья волна заболевших людей. Все места в больницах заняты, утверждает Дмитрий Никитюк директор Косовской центральной районной больницы.
Медик, работающая в областной инфекционной больнице жалуется, что ситуация похожа на ноябрьскую. Очень тяжело, персонал делает все для скорейшего выздоровления своих пациентов.
Стало известно, что сейчас хотят установить на выезде из области блокпосты, в чью обязанность будет входить измерение температуры приезжающих.
Напомним, в Украине ужесточают карантин.
Как сообщала Politeka, в Киеве зафиксирован резкий рост заболеваемости.
Также Politeka писала, коронавирус продолжает уносить жизни выдающихся украинцев.