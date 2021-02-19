В Прикарпатье пришла третья волна коронавируса.

Об этом пишет "OBOZREVATEL".

Львовская область уже соглашается принимать ивано-франковских больных, чье количество значительно превысило места в местных больницах.

В Ивано-Франковской область сейчас сложилась непростая ситуация с коронавирусом. Власти региона неоднократно заявляли о полном отсутствии заболевания. Но стало известно, что больных сегодня просто некуда класть, нет свободных коек.

Возможно, что это последствия беспечного отношения к возникшей угрозе, открытие курортного Буковеля и элементарное не соблюдение правил в прошедшие праздники.

Многие помнят, как чиновники Ивано-Франковска сопротивлялись введению карантина.

Из-за этого в области теперь развернут первый мобильный госпиталь, принимающий пациентов. Это было сделано на базе Богородчанской больницы. Львовская область, граничащая с Ивано-Франковской, уже согласилась принять около 100 человек больных коронавирусом.

По словам начальника управления здравоохранения Ивано-Франковска Марии Бойко стало известно, что класть заболевших приходиться в столовой и кабинетах медиков. Ведь все места в Центральной городской больнице заняты.

Критическая ситуация сложилась еще с осени прошлого года. Пост на эту тему написала одна из больничных анестезиологов. Однако по каким-то причинам это сообщение было удалено.

Руслан Марцинкив, исполняющий обязанности мера, отрицал данную информацию. Также публиковал видео, где призывал не вводить карантин выходного дня, а сделать их рабочими днями. Правда, потом он отменил свое решение.

Утверждают, что в повышении заболеваемости виновен и туристический Буковель. Курорт принимал множество людей, приезжавших со всех городов Украины.

По неофициальным данным причиной вспышки называют также прошедшие праздники. Традиционно они отмечаются с большим размахом, а теперь все пожинают плоды несоблюдения социальной дистанции.

Руководство области решила ввести с 22 по 28 февраля карантинные ограничения. Закрываются все места, где любят собираться люди. Дистанционное обучение начнется у школьников, начиная с 5 класса. Однако будут работать магазины и рынки.

Врачи области рассказывают, что сейчас люди болеют тяжелее, чем осенью. Это уже третья волна заболевших людей. Все места в больницах заняты, утверждает Дмитрий Никитюк директор Косовской центральной районной больницы.

Медик, работающая в областной инфекционной больнице жалуется, что ситуация похожа на ноябрьскую. Очень тяжело, персонал делает все для скорейшего выздоровления своих пациентов.

Стало известно, что сейчас хотят установить на выезде из области блокпосты, в чью обязанность будет входить измерение температуры приезжающих.

Напомним, в Украине ужесточают карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве зафиксирован резкий рост заболеваемости.

Также Politeka писала, коронавирус продолжает уносить жизни выдающихся украинцев.