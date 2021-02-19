Страшный пожар унес жизнь трех жителей Днепра.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области на официальном "сайте".

По сообщению представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, возгорание произошло в Днепре на улице Халхингольской, расположенной в Самарском районе. В заброшенном одноэтажном доме находились, по-видимому, три человека, чьи личности пока не установлены.

Двое из них погибли при пожаре, третьего удалось вынести из горящего строения. Но врачи оказались бессильны, поскольку состояние потерпевшего было крайне тяжелым. Пациент скончался в больнице.

Как передает пресс-служба ГСЧС, на вызов приехала дежурная команда спасателей 3 и 23 отделения государственной пожарно-спасательной части.

Основной очаг возгорания возник внутри здания. По какой-то причине загорелся мусор, лежащий на полу, затем огонь разгорелся и перекинулся на крышу строения. Возможно, что из-за холодов, люди пытались обогреться открытым огнем, но уснули.

Полностью сгорела деревянная конструкция крыши дома. По приблизительным подсчетам пожар бушевал на площади в 80 квадратных метров.

Спасателям удалось локализовать очаг возгорания к 02:15, а полностью ликвидировать его в 3:21. В команде работало 7 человек и 2 пожарных машины.

Выяснилось, что в это время в строении находилось три неизвестных человека. Два из них на момент тушения уже были мертвы, личности их устанавливает полиция.

Третьего в бессознательном состоянии удалось вынести на свежий воздух. Оказалось, что мужчина 1960 года рождения получил около 80% ожогов тела. Скорая помощь его доставила в днепровскую вторую городскую больницу.

Как стало известно, мужчина скончался, спасти его не удалось.

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