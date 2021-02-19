Страшный пожар унес жизнь трех жителей Днепра.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области на официальном "сайте".

По сообщению представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, возгорание произошло в Днепре на улице Халхингольской, расположенной в Самарском районе. В заброшенном одноэтажном доме находились, по-видимому, три человека, чьи личности пока не установлены.

Пожарная машина из Днепра, фото: скриншот You Tube

Двое из них погибли при пожаре, третьего удалось вынести из горящего строения. Но врачи оказались бессильны, поскольку состояние потерпевшего было крайне тяжелым. Пациент скончался в больнице.

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Как передает пресс-служба ГСЧС, на вызов приехала дежурная команда спасателей 3 и 23 отделения государственной пожарно-спасательной части.

Основной очаг возгорания возник внутри здания. По какой-то причине загорелся мусор, лежащий на полу, затем огонь разгорелся и перекинулся на крышу строения. Возможно, что из-за холодов, люди пытались обогреться открытым огнем, но уснули.

Полностью сгорела деревянная конструкция крыши дома. По приблизительным подсчетам пожар бушевал на площади в 80 квадратных метров.

Спасателям удалось локализовать очаг возгорания к 02:15, а полностью ликвидировать его в 3:21. В команде работало 7 человек и 2 пожарных машины.

Выяснилось, что в это время в строении находилось три неизвестных человека. Два из них на момент тушения уже были мертвы, личности их устанавливает полиция.

Третьего в бессознательном состоянии удалось вынести на свежий воздух. Оказалось, что мужчина 1960 года рождения получил около 80% ожогов тела. Скорая помощь его доставила в днепровскую вторую городскую больницу.

Как стало известно, мужчина скончался, спасти его не удалось.

Напомним, в Харькове горело сразу 2 предприятия.

Как сообщала Politeka, в Киеве загорелась детская больница.

Также Politeka писала, под Киевом в пожаре погиб инвалид.