Это не обосновано

Жители Украины скоро не станут переводить стрелки часов между сезонами. Депутаты подготовили соответствующий документ №4201.

Об этом Руслан Стефанчук написал на своей странице в Facebook.

По словам заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука данное мероприятие будет целесообразно, поскольку частый перевод часов не принес существенной экономической пользы.

Документ об исчислении времени был поддержан парламентским комитетом, занимающимся вопросами экономического развития.

Как утверждает Руслан Стефанчук, польза от сезонного перевода не доказана, а также здоровье простого украинца подвергается стрессу из-за подобного мероприятия.

Руслан Стефанчук для обоснования своего решения консультировался со специалистами. Свои письма он разослал в ведущие медицинские университеты и в Национальную академию наук Украины.

Вывод ученых и медиков совпал, они единодушно выразили поддержку инициативе Стефанчука по отмене перевода часов.

В ответах речь шла о негативном влиянии на организм человека частой смены времени.

Для некоторых территориальных общин будет предусмотрено ввести свое региональное рабочее время. Это может быть зафиксировано при подготовке документа ко второму чтению.

Руслан Стефанчук утверждает, что для оккупированного Крыма также следует установить украинское время.

Ведь после аннексии полуострова Россией там было установлено московское время. Теперь свою задачу заместитель главы Верховной рады видит в повсеместном закреплении киевского времени. Это же касается и территории Крыма.

Напомним, Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах в работе.

Как сообщала Politeka, Верховная Рада взялась над разработкой экономической стратегии.

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