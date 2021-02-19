Остановилось сердце известного врача
О смерти анестезиолога Перечинской больницы Любомира Юрьевича Томаша в Facebook сообщил мэр Перечина Иван Погориляк.
Врач, почетный гражданин г. Перечин, Любомир Томаш отошел в вечность утром 18 февраля.
"Не стало человека с большим сердцем и искренней душой, и врача с большой буквы", — добавляет Иван Погориляк.
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