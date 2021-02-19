В Российской Федерации на сотрудника Генконсульства Украины совершили нападение с холодным оружием.
Напряженные отношения между Российской Федерацией и Украиной не являются секретом.
Однако страны не прерывают дипломатические отношения. В России продолжают работу посольства защищая граждан Украины.
Несмотря на непростые отношения случаев агрессии в адрес дипломатов или же сотрудников дипломатических миссий не было.
Но 19 февраля журналист Игорь Соловей сообщил про факт нападения на дежурного коменданта Генерального консульство Украины.
Данное консульство расположено в Санкт-Петербурге. На коменданта напали с ножом. Гражданин Украины получил ранения.
Напомним, киевская школьница после скандала оказалась в базе Миротворца.
Как сообщала Politeka, украинских трудовых мигрантов выдворяют из страны.
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Также Politeka писала, что назван фактор, который способствует конфликту с РФ.