В Российской Федерации на сотрудника Генконсульства Украины совершили нападение с холодным оружием.

Напряженные отношения между Российской Федерацией и Украиной не являются секретом.

Однако страны не прерывают дипломатические отношения. В России продолжают работу посольства защищая граждан Украины.

Несмотря на непростые отношения случаев агрессии в адрес дипломатов или же сотрудников дипломатических миссий не было.

Но 19 февраля журналист Игорь Соловей сообщил про факт нападения на дежурного коменданта Генерального консульство Украины.

Данное консульство расположено в Санкт-Петербурге. На коменданта напали с ножом. Гражданин Украины получил ранения.