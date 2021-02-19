Родные погибшего подростка рассказали о "группах смерти" в сети

В Киеве 13-летняя школьница Ника выпрыгнула с балкона 17 этажа, девочка погибла на месте. Родные школьницы говорят о том, что она стала участницей одной из "смертельных групп" в социальных сетях.

Об этом рассказал родственник погибшей девочки Вячеслав Выдыборец в Facebook.

Он призвал родителей обращать внимание на то, с кем общаются дети.

"Очень большой процент подростков знают о таких группах и вступают в них. Ведь для них это всего лишь игра, в которой ты можешь показать что не слабак и ты уже взрослый. Подобных групп много, но у всех одна цель - вовлечь подростка в игру со смертью.

В этих группах есть кураторы, которые отлично знают подрастковую психологию. Они знают как заинтересовать ребенка, найти его слабые и сильные стороны", - предупредил родителей Вячеслав.

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Врач, почетный гражданин г. Перечин, Любомир Томаш отошел в вечность утром 18 февраля.

"Не стало человека с большим сердцем и искренней душой, и врача с большой буквы", — добавляет Иван Погориляк.

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