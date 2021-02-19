Родные погибшего подростка рассказали о "группах смерти" в сети
В Киеве 13-летняя школьница Ника выпрыгнула с балкона 17 этажа, девочка погибла на месте. Родные школьницы говорят о том, что она стала участницей одной из "смертельных групп" в социальных сетях.
Об этом рассказал родственник погибшей девочки Вячеслав Выдыборец в Facebook.
Он призвал родителей обращать внимание на то, с кем общаются дети.
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Ранее мы писали, что остановилось сердце известного врача
О смерти анестезиолога Перечинской больницы Любомира Юрьевича Томаша в Facebook сообщил мэр Перечина Иван Погориляк.
Врач, почетный гражданин г. Перечин, Любомир Томаш отошел в вечность утром 18 февраля.
"Не стало человека с большим сердцем и искренней душой, и врача с большой буквы", — добавляет Иван Погориляк.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".