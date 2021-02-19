Школьницы приняли по 10 таблеток медпрепарата, после чего им стало плохо
Известно, что подростки увидели видео о том, что в Киевской области две школьницы приняли по 40 таблеток медпрепарата. После этого девочки решили повторить "подвиг", передают Vesti.ua .
В туалете школы они и выпили по 10 таблеток, после чего им стало плохо и они обратились к школьной медсестре, которая вызвала скорую помощь.
Их экстренно госпитализировали в больницу.
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Школьницы объяснили, что они это сделали для того, чтобы привлечь внимание своих родителей.
Ранее мы писали, что остановилось сердце известного врача
О смерти анестезиолога Перечинской больницы Любомира Юрьевича Томаша в Facebook сообщил мэр Перечина Иван Погориляк.
Врач, почетный гражданин г. Перечин, Любомир Томаш отошел в вечность утром 18 февраля.
"Не стало человека с большим сердцем и искренней душой, и врача с большой буквы", — добавляет Иван Погориляк.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".