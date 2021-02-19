Школьницы приняли по 10 таблеток медпрепарата, после чего им стало плохо

Известно, что подростки увидели видео о том, что в Киевской области две школьницы приняли по 40 таблеток медпрепарата. После этого девочки решили повторить "подвиг", передают Vesti.ua .

В туалете школы они и выпили по 10 таблеток, после чего им стало плохо и они обратились к школьной медсестре, которая вызвала скорую помощь.

Их экстренно госпитализировали в больницу.

Школьницы объяснили, что они это сделали для того, чтобы привлечь внимание своих родителей.

Ранее мы писали, что остановилось сердце известного врача

О смерти анестезиолога Перечинской больницы Любомира Юрьевича Томаша в Facebook сообщил мэр Перечина Иван Погориляк.

Врач, почетный гражданин г. Перечин, Любомир Томаш отошел в вечность утром 18 февраля.

"Не стало человека с большим сердцем и искренней душой, и врача с большой буквы", — добавляет Иван Погориляк.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".