В Черновцах полицейские исполнили мечту 10-летнего Саши, который умирает от рака

Как стало известно, мальчик сейчас находится с мамой в приюте для жертв домашнего насилия.

О его трагической судьбе рассказала волонтер Марта Левченко, передают "Факты".

Маму и сына в их родном селе в Черновицкой области мучил отец-тиран, который сейчас живет в их доме.

Даже во время Сашиной болезни "папа" будил его и начинал обзывать обидными словами.

"Саша, его мама и 13-летняя сестричка боятся возвращаться домой. Отец выпивает и издевается над своими ближними. Даже когда Саша уже тяжело заболел, отец мучил его. Дожидался, когда мальчик только заснет, и тут же будил и начинал оскорблять. Мог и руки распустить. Кстати, маленький Саша всегда заступался за маму и сестричку, когда отец поднимал на них руку", - рассказала волонтер.

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Врачи не могут помочь ребенку, лечение остановлено. Сколько времени осталось у мальчика неизвестно, но его очень мало.

Волонтер Марта Левченко рассказала, что мальчик уже не говорит и половина его тела парализована.

Волонтер поделилась этой историе в соцсетях и получила отклик сотен полицейских со всей страны.

Мальчику сшили специальную именную форму со спецжетоном. А 15 февраля, около 80 полицейских из Черновицкой и Ивано-Франковской областей пришли в гости к мальчику и сделали ему сюрприз.

Саша ни о чем не догадывался.

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