Народные депутаты Украины существенно увеличили размер штрафов за поджег сухостоя и торфяников.

Об этом сообщил портал Верховной Рады.

Скоро закончиться зима, наступит весна, а с ней придут и сельскохозяйственные работы. К сожалению, некоторые безответственные граждане Украины часто сжигают прошлогодний сухостой, чем вызывают пожары.

В прошлом году всем памятны выгоревшие леса в Киевской области, около Чернобыля. По версии специалистов-экологов, в возгорании были повинны неразумные люди.

Теперь, после значительно увеличившихся штрафов, многие задумаются о последствиях своих действий.

Стоит отметить, что гражданским лицам придётся серьёзно раскошелиться при уплате огромных штрафных санкций.

Например, обычному украинцу доведется заплатить от 3 060 до 6 120 тысяч гривен штрафа, если он надумает сжечь траву. При этом чиновникам и государственным служащим сумма штрафов намного больше. Она составляет от 15 300 до 21 420 тысяч гривен.

За выжигание торфяников размер штрафа будет такой же.

Народные избранники уверены, что это остановить любителей поджигать траву, тем самым создавая пожароопасную ситуацию.

В своих комментариях подписчики разделились на два лагеря. Некоторые приветствовали своевременное появление такой информации. Ведь при сжигании травы в атмосферу выбрасываются продукты горения, а страдают от задымленности аллергики, пожилые люди и дети.

Другие скептически восприняли мысль о том, что кто-то из госслужащих станет оплачивать штрафы, а также заботливо относиться к здоровью других.

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