Стоимость пачки сигарет для отечественного курильщика будет расти до 2025 года.
Об этом пишет один из популярных каналов в Telegram.
Основанием для подорожания является увеличение акциза на табачные изделия.
Еще несколько лет назад в Налоговый кодекс Украины были внесены изменения, предполагавшие повышение акцизного налога на 20 %. С 2019 по 2025 год предписывалось, что в Украине акциз будет ежегодно увеличиваться.
Такое решение было связано с налоговым обязательством перед Европейским Союзом. Как известно, оно предполагало тройное повышение минимального акциза, которое должно достигнуть 90 евро за одну тысячу сигарет. В скором времени за пачку сигарет курильщики будут обязаны выкладывать по 100 гривен. Такая цена сейчас действует на всей территории ЕС.
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По словам экспертов, за последние 10 лет возросла в 10 раз стоимость одной пачки. Конечно, повлиял на это рост акцизных ставок.
В наценку также входит расходы на производство, уплата всех налогов, наценки крупных дистрибьюторов. Производители просто вынуждены повышать цену на свою продукцию. Ведь никто не хочет работать себе в убыток.
Зачастую, чтобы сэкономить, курильщики покупают дешевые заменители сигарет, а то и откровенные подделки. Такой товар производят на подпольных фабриках доморощенные умельцы. Попадает на рынки страны и контрабандная продукция .
В таком случае, люди курящие подвергают свое здоровье двойному риску.
В своих комментариях читатели канала отметили, что пачка сигарет каждую неделю меняет свою стоимость. Некоторые раздумывают перед дилеммой: сигарета или еда.
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