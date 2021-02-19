Стоимость пачки сигарет для отечественного курильщика будет расти до 2025 года.

Об этом пишет один из популярных каналов в Telegram.

Основанием для подорожания является увеличение акциза на табачные изделия.

Еще несколько лет назад в Налоговый кодекс Украины были внесены изменения, предполагавшие повышение акцизного налога на 20 %. С 2019 по 2025 год предписывалось, что в Украине акциз будет ежегодно увеличиваться.

Такое решение было связано с налоговым обязательством перед Европейским Союзом. Как известно, оно предполагало тройное повышение минимального акциза, которое должно достигнуть 90 евро за одну тысячу сигарет. В скором времени за пачку сигарет курильщики будут обязаны выкладывать по 100 гривен. Такая цена сейчас действует на всей территории ЕС.

По словам экспертов, за последние 10 лет возросла в 10 раз стоимость одной пачки. Конечно, повлиял на это рост акцизных ставок.

В наценку также входит расходы на производство, уплата всех налогов, наценки крупных дистрибьюторов. Производители просто вынуждены повышать цену на свою продукцию. Ведь никто не хочет работать себе в убыток.

Зачастую, чтобы сэкономить, курильщики покупают дешевые заменители сигарет, а то и откровенные подделки. Такой товар производят на подпольных фабриках доморощенные умельцы. Попадает на рынки страны и контрабандная продукция .

В таком случае, люди курящие подвергают свое здоровье двойному риску.

В своих комментариях читатели канала отметили, что пачка сигарет каждую неделю меняет свою стоимость. Некоторые раздумывают перед дилеммой: сигарета или еда.

Напомним, в Киевской области резко подорожал проезд.

Как сообщала Politeka, эксперты обещают очередное подорожание в ЖКХ.

Также Politeka писала, что тарифы на газ изменятся уже весной.