Верховная Рада в целом приняла законопроект №3526 «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращению пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях иных категорий», который позволит противостоять возгоранию на природных территориях.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает Знай.юа.

«Этим законопроектом запрещается выжигание сухой растительности с нарушением установленного порядка в прибрежно-защитных зонах:

вдоль рек, вокруг водоемов и на островах;

вдоль морей, морских заливов и лиманов и на островах во внутренних морских водах.

Соответствующие изменения вносятся в Водный (статьи 89, 90 и 110) и Земельный кодексы Украины (статьи 61, 62, 96 и 150)», - детализировал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По словам чиновника, принятие этого законопроекта необходимо для обеспечения защиты природных территорий от масштабных пожаров.