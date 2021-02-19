Верховная Рада в целом приняла законопроект №3526 «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращению пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях иных категорий», который позволит противостоять возгоранию на природных территориях.
Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает Знай.юа.
«Этим законопроектом запрещается выжигание сухой растительности с нарушением установленного порядка в прибрежно-защитных зонах:
- вдоль рек, вокруг водоемов и на островах;
- вдоль морей, морских заливов и лиманов и на островах во внутренних морских водах.
Соответствующие изменения вносятся в Водный (статьи 89, 90 и 110) и Земельный кодексы Украины (статьи 61, 62, 96 и 150)», - детализировал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
По словам чиновника, принятие этого законопроекта необходимо для обеспечения защиты природных территорий от масштабных пожаров.
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«Так, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в течение 2020 года наблюдалось увеличение количества пожаров в экосистемах почти вполовину по сравнению с 2019 годом. Учитывая размещение большого количества растительности именно в прибрежных зонах, запреты, которые вводятся законом, защищают огромные территории от случайного возгорания», - отметил Андрей Малеваный.