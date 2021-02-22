Земле угрожает астероид, чей размер соответствует спортивному стадиону

В понедельник, 22 февраля, по расчетам исследователей к Земле приблизится астероид. Его размер будет соответствовать стадиону.

Не секрет, что угроза из космоса может серьёзно повлиять на многие процессы планеты Земля. Ученые, непрерывно наблюдающие за небесными перемещениями «космических гостей», публикуют данную информацию на сайте Национального управления аэронавтики и исследованию космического пространства.

Небесный гость получил название 2020 XU6. Его диаметр 213 метров, это соответствует размеру стадиона. Самое главное, что согласно расчетам, астероид окажется на расстоянии от Земли чуть более 4-х млн км.

Но как оказалось, это еще не все. Несколько астероидов поменьше также подлетят к планете. Хотя можно отметить, что своими размерами они значительно уступают гиганту. Да и находиться они будут дальше.

Например, астероид 2020 ВV9 имеет в диаметре 23 метра, это приблизительно соответствует авиалайнеру. Он приблизится на расстояние в 5,6 миллионов километров.

Второй астероид называется 2020 СС5, он имеет в диаметре 40 метров. К планете он приблизится на расстояние в 6,9 миллионов километров.

Самый большой астероид может стать потенциально опасным. За ним наблюдение ведется круглосуточно помощью с новейших приборов.

Ведь существуют различные факторы, они могут повлиять на скорость и направление небесного объекта