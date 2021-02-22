Это очень страшно

Семья погибшего 11-летнего мальчика требует компенсацию от электрической компании

Об этом пишет "abcnews".

В Соединенных Штатах Америки непогода стала причиной смерти 11-летнего подростка, так утверждает его мать. Случилось так, что семья эмигрантов из Гондураса проживала в специальном мобильном доме, то есть в автофургоне в штате Техас.

Морозы, пришедшие на территорию штата, вызвали перебои в работе электрического оборудования. Руководство местной компании приняло решение об обесточивании некоторых жилых домов, в их число попало и семейство Марии Пинеды.

Теперь Мария Пенеда уверена, что её ребенок умер вследствие переохлаждения, а адвокат семьи обратился в суд с соответствующим иском.

По словам безутешной Марии Пинеды, Кристиан заснул под двумя одеялами с братом, которому исполнилось три года.

Однако, к своему ужасу, Мария обнаружила на следующий день, что ребенок почти не дышит. Женщина обратилась в скорую помощь, до приезда которой пыталась делать искусственное дыхание.

Когда врачи приехали, мальчик уже умер, они зафиксировали смерть ребенка.

Трогательным воспоминанием осталось небольшое видео на телефоне у матери. За сутки до своей смерти Кристиан впервые в жизни играл в снегу.

Как стало известно, два года назад эмигранты покинули Гондурас и переселились в США. Здоровье ребенка было крепким, он был однозначно здоровым.

Свои обвинения Пинеды основывают на решении компании отключить от энергопотребления их дом.

Окружной суд Джефферсона будет рассматривать это дело. Речь идет об иске в 100 миллионов долларов.

К слову, тяжелая ситуация сложилась из-за морозной погоды на территории США. Это самая масштабная непогода, заставившая миллионы жителей остаться без электричества и питьевой воды.

Напомним, в Одессе возле детской площадки загорелась палатка с людьми.

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