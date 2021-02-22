На Прикарпатье тяжелая ситуация с китайским вирусом

Об этом сообщили главврач Александра Косовец, передает местное издание "Галка".

Лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать из всех аптек.

"Впервые за весь период ковида поступили тяжелые воздухозависимые дети, в том числе двум до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных", - рассказала врач.

По словам Косовец, вирус сильно мутировал. Есть случаи, когда больные вообще не почувствовали, что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны.

"Температура 37,1-37,2 - много людей не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР", - отметила она.

Ранее мы писали, что прививки от коронавируса планируют делать всем желающим

В Минздраве добавили, что государство предусмотрело количество средств для вакцинации всех совершеннолетних, передает "Харьков лайф".

Прививки детям до 18 лет делать вообще не будут, потому что ни один препарат не прошёл проверку качества на несовершеннолетних.

"Правда захотят ли Харьковчане получить бесплатную дозу Индийской вакцины Covishield, которая не прошла все клинические испытания?", - задаются вопросом авторы публикации.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.