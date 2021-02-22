Возле Житомира в поле замерз 17-летний парень

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Житомирской области 17-летний парень замерз в поле до смерти.

Мама 13-летнего Василия рассказывает, что в ту ночь ее сын вернулся домой примерно в час ночи.

Позже он рассказал, что его товарищ Саша так и остался лежать в поле, тогда мама Василия позвонила родителям Саши и они поехали его искать.

Когда нашли сына, он был еще живым. Но медики, которые приехали на вызов, диагностировали смерть от обморожения.

Местные жители говорят, что в ту ночь было около -26 градусов мороза.

Ранее мы писали, что девочка исполнила гимн Украины посреди торгового центра.

В одном из супермаркетов Краматорска маленькая девочка начала петь гимн Украины, на что сразу же получила реакцию от посетителей.



Видео опубликовали местные жители в YouTube .

Посетители сначала удивленно посмотрели на ребенка, но потом подхватили ее настрой и начали петь вместе.

С каждой секундой патриотов становилось все больше, а персонал супермаркета не мог поверить своим глазам.

"Смотрю, слушаю со слезами на глазах и теплом в сердце.....Круто, Украина есть и будет", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.