Возле Житомира в поле замерз 17-летний парень
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
В Житомирской области 17-летний парень замерз в поле до смерти.
Мама 13-летнего Василия рассказывает, что в ту ночь ее сын вернулся домой примерно в час ночи.
Позже он рассказал, что его товарищ Саша так и остался лежать в поле, тогда мама Василия позвонила родителям Саши и они поехали его искать.
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Фигуристая жена продюсера "Квартал 95" с глубоким декольте раскрыла свой козырь: "Просто посмотрите на эти..."
"Реальная конина": Полякова на шоу "Маска" проехалась по Гросу, певица не стала молчать
Полураздетая Кароль разочаровала вульгарной выходкой: "Зачем на Юли Саниной мужа залезла?"
Из "Квартал 95" со скандалом ушел один из главных актеров, новые подробности: "Была злость"
Когда нашли сына, он был еще живым. Но медики, которые приехали на вызов, диагностировали смерть от обморожения.
Местные жители говорят, что в ту ночь было около -26 градусов мороза.
Ранее мы писали, что девочка исполнила гимн Украины посреди торгового центра.
В одном из супермаркетов Краматорска маленькая девочка начала петь гимн Украины, на что сразу же получила реакцию от посетителей.
Видео опубликовали местные жители в
Посетители сначала удивленно посмотрели на ребенка, но потом подхватили ее настрой и начали петь вместе.
С каждой секундой патриотов становилось все больше, а персонал супермаркета не мог поверить своим глазам.
"Смотрю, слушаю со слезами на глазах и теплом в сердце.....Круто, Украина есть и будет", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.