Законопроект № 4046 по поддержке агросектора является актуальным, содержит важные новеллы, но требует доработки в части расширения прав на государственную помощь для фермерских хозяйств.

Об этом заявил народный депутат из группы «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергей Лабазюк.

"Верховная Рада проголосовала в первом чтении еще один важный законопроект о поддержке агросектора - № 4046. Так, наши фермеры нуждаются в поддержке со стороны государства, ведь мы говорим о стимулировании развития хозяйств в Украине и экономики в целом", - прокомментировал народный депутат.

Тем не менее, законопроект имеет много минусов.

"Во-первых, изменения в статью 31 Земельного кодекса в части расширения перечня земель фермерских хозяйств, которые находятся в пользовании, надо поддерживать. Но зачем забирать аренду? То есть теперь на арендованной земле хозяйство не получит господдержку? Это определенно нужно исправить ко второму чтению.

Во-вторых, недопустимы изменения в статью 9 закона "О фермерских хозяйствах", где меняется формулировка «оказывается помощь» на "может предоставляться". Таким образом Кабмин получает право решать, выделять средства хозяйствам или нет.

В-третьих, удаление из статьи 11 этого же закона перечня видов господдержки для хозяйств также вызывает дискуссию. Сейчас государство и владельцы хозяйств планируют свою работу на долгосрочную перспективу, учитывая четкие направления поддержки. Если это убрать – начнется путаница", – написал Сергей Лабазюк.

По словам народного депутата, партия "ЗА МАЙБУТНЄ" поддержала этот законопроект в первом чтении только как базу для доработки и расширения прав на государственную помощь для фермерских хозяйств.

Напомним, на прошлой сессии Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств". Документ упрощает получение государственной поддержки и позволяет арендаторам земли (с согласия арендодателя) закладывать многолетние насаждения, строить водохозяйственные сооружения и мелиоративные системы.