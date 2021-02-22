Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб во время операции Объединенных сил на Донбассе

Об этом пишет "НД".

Два бойца ВСУ получили ранение после обстрела из гранатомета. Когда одному из них оказывали медицинскую помощь, то раненый скончался. По словам главнокомандующий Руслана Хомчака, военнослужащие служили в 72-й бригаде. Подробности были озвучены во время очередного брифинга.

К сожалению, тяжелораненому не могли помочь, второй остался жив, поделился подробностями Руслан Хомчак.

Как рассказал Хомчак, данный инцидент произошел недалеко от шахты Бутовка, в районе наблюдательного поста.

Сейчас ситуация находится под неусыпным контролем, особых изменений в данном районе не наблюдается. Принимая во внимание происшедшее, главнокомандующий уверенно добавил, что оснований для обеспокоенности нет.

Противник не создает наступательных группировок, также не наблюдается какой-либо активности.

Стоит отметить, что режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня», объявленного 211 дней тому назад, не соблюдается, отметил военный.

Некоторые сомневаются, что данное решение о прекращение огня исполняется. Однако Хомчак заверил присутствующих, что только ВСУ выполняет эти обязательства, что нельзя сказать о противнике.

Противник, находящийся на неподконтрольной территории, не выполняет принятого решения. Как правило, обстрелы учащались во время переговоров Трехсторонней контактной группы. Активизировались они и после наложенных недавно очередных санкций.

Еще раз военный напомнил, что бойцы ВСУ могут отвечать, если противник угрожает их жизням. Также для того, чтобы сдержать активность боевиков.

Напомним, смерть ветерана поразила Одессу.

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