Вот уже не первый век различным драгоценным камням приписывают те или иные магические (как правило, защитные) свойства. А могут ли от чего-то защитить бриллианты?
Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» рассказывает эксперт – мольфарка, целительница и астролог Елена Стеценко.
«Действительно, бриллианты имеют свойство защищать. Когда на человеке собирается много негатива, то они оттягивают его на себя – и, накопив его выпадают из оправы. Вот почему за такими вещами необходимо следить. Но есть одно исключение: бриллианты не подходят тем, кто родился под знаком созвездия Стрельца», - говорит она.
Если же у женщины из какого-то украшения выпадает бриллиантовое сердечко – это означает проблемы на личном фронте. Возможно, её отношения с любимым мужчиной разладились, или какая-то другая женщина положила глаз на него.
«Однако если оно упало на землю, а потом нашлось – это значит, что оно очистилось. Земля приняла в себя весь негатив. В этом случае всё будет благополучно», - отмечает Елена Стеценко.
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Ранее, как сообщает Politeka, она дала советы, как следует выбирать талисманы для себя.
Также другой карпатский мольфар назвал условие процветания Украины.