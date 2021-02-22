Вот уже не первый век различным драгоценным камням приписывают те или иные магические (как правило, защитные) свойства. А могут ли от чего-то защитить бриллианты?

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» рассказывает эксперт – мольфарка, целительница и астролог Елена Стеценко.

«Действительно, бриллианты имеют свойство защищать. Когда на человеке собирается много негатива, то они оттягивают его на себя – и, накопив его выпадают из оправы. Вот почему за такими вещами необходимо следить. Но есть одно исключение: бриллианты не подходят тем, кто родился под знаком созвездия Стрельца», - говорит она.

Если же у женщины из какого-то украшения выпадает бриллиантовое сердечко – это означает проблемы на личном фронте. Возможно, её отношения с любимым мужчиной разладились, или какая-то другая женщина положила глаз на него.

«Однако если оно упало на землю, а потом нашлось – это значит, что оно очистилось. Земля приняла в себя весь негатив. В этом случае всё будет благополучно», - отмечает Елена Стеценко.

Ранее, как сообщает Politeka, она дала советы, как следует выбирать талисманы для себя.

Также другой карпатский мольфар назвал условие процветания Украины.