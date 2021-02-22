Адаптивный карантин снова возвращается на территорию Украины. Он станет действовать с 24 февраля до 30 апреля
Об этом появилась постановление на сайте Кабмина.
На территории України устанавливается "жёлтый" уровень эпидемиологической опасности.
Теперь в зависимости от количества больных Covid-19 будет устанавливаться "зеленый", "оранжевый", или "красный" уровень эпидемиологической безопасности.
На данный момент с 24 февраля станет действовать так называемый "желтый" уровень. Где будет "желтый" уровень запрещается посещать все общественные помещения без одетых масок, прикрывающих рот и нос. Также необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность. Данный уровень распространен на всю страну.
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Нельзя самовольно оставлять места обсервации и самоизоляции. Запрещается пересекать границу иностранным лицам и лицам не имеющим гражданства не имеющим страхового полиса.
В пунктах въезда на временно оккупированные территории иностранцы и люди без гражданства также обязаны иметь страховой полис.
Нельзя проводить массовые мероприятия, если присутствующих больше чем один человек на 4 квадратных метра. Кинотеатры, театры должны быть заполнены на 50%. Проезд в транспорте должен осуществляться для пассажиров сидя.
В заведениях общественного питания столы должны располагаться не меньше 2 метров один от другого.
Все плановые госпитализации должны быть отменены, кроме помощи беременным, новорожденным, роженицам. К их числу относятся пациенты с онкологическими, пульмонологическими заболеваниями, если ситуация угрожает здоровью и жизни человека.
Запрещается деятельность спортивных залов, если они не в состоянии ограничить пребывание количества посетителей с расчетом один человек на 10 кв. метров.
Напомним, в Украине ужесточают карантин.
Как сообщала Politeka, в Украине появились карантинные блокпосты.
Также Politeka писала, Министерство экономики не справляется с карантинным кризисом.