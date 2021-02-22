В гостях у Михаила Чаплыги побывал эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. В новом выпуске программы «Скажи-ка, дядя» гость рассказал, куда делся украинский газ, и какова его стоимость.
«В 2011, когда Бойко еще был министром энергетики, проводилось документарное исследование по добыче газа, вместе с американским экономистом, известным по книгам в сфере нефтяной и газовой промышленностях - Даниэлем Ергиным. После анализа, были сделаны выводы, что в первую очередь нам необходимо разрабатывать сухопутную территорию и морской шельф, и только после этого браться за сланцевый газ», - заявил Землянский.
Землянский добавил, что по советским оценкам в Украине было 4,5 триллиона газа, добыча которого под большим вопросом.
«Как посчитать стоимость газа? Можно все, что необходимо вложить, и засунуть в себестоимость, как сделали Коболев, Витренко, и Фаворов. Они посчитали, что за 1000 кубометров, сума меньше 300 долларов не получится. Запомните, друзья, капитальные затраты в себестоимость не закладываются. Я вам скажу, реальная стоимость добычи не менялась, что до 2014 года, что после. Она как была 50 долларов, так и осталась. Исключением является черноморский шельф - он с условиями бурения обходится в 2 раза дороже», - утверждает Землянский.
По мнению эксперта, цена на газ будет зависеть от того как, считать. Если в интересах государства, то эти 50 долларов и останутся.
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Напомним, ранее Politeka сообщала, что на базе подземных хранилищ создали таможенный склад газа.
Кроме того, Politeka писала про новые тарифы на газ.