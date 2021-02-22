Не успели утихнуть разговоры о члене Киевского городского совета, которого исключили из фракции за нападение на стендап-комика, как в "Голосе" новый скандал. На этот раз из-за мемориала жертвам Холокоста "Бабий Яр".

Как пишут Вести, проект был основан в 2016 году при поддержке Президента Петра Порошенко на том месте, где 29-30 сентября 1941 нацисты расстреляли около 30 000 киевских евреев. Он должен стать первым посвященным Холокосту мемориалом на постсоветском пространстве.

Членами Наблюдательного совета фонда, который занимается разработкой проекта, в том числе, является основатель “Голоса”, певец Святослав Вакарчук, боксер Владимир Кличко, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший президент Польши Александр Квасьневский, израильский политический деятель украинского происхождения Натан Щаранский, а также олигархи Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс.

Известно, что вскоре в Киевсовете планируется рассмотрение вопроса выделения участка земли для благоустройства вокруг мемориала. По этому поводу "Голос" проводил партийное слушание, на котором в качестве спикеров присутствовали главный раввин Украины Якиб Блайх и общественный деятель Иосиф Зисельс. Первый выступал за расширение комплекса, второй - против.

Как сообщил Зисельс, мнения членов партии также радикально разошлись. В поддержку мемориала выступал депутат Киевсовета Максим Нефедов, против - Сергей Притула и депутат Александр Линчевский.

По словам очевидцев, Сергей Притула не сдерживался в резких выражениях. Шоумен возмущался, что государственная земля выделяется на проекты, финансируемые евреями, которые даже не являются гражданами Украины. (Намекая на олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана). В ответ на это раввин обвинил телеведущего в антисемитизме.

Напомним, что это не первый раз, когда за Притулой замечено нетолерантное отношение к евреям. В радиоэфире 10 сентября 2020 года, когда мужчина позвонил на радио и назвал паломничество хасидов "шабашем", а их покойного духовного лидера цадика Нахмана - "нациком Хасманом", ведущий заявил, что полностью разделяет эмоциональное возмущение слушателя. Уже тогда Объединенная еврейская община Украины выразила возмущение словами комика.