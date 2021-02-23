На трассе Киев-Чернигов произошло летальное ДТП

Как передает Politeka.net, кадры с места жуткой аварии опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Смертельное ДТП перед с.Скибин в сторону Броваров. Три авто. Двое погибли. Не спешите", - говорится в сообщении.



Судя с опубликованных кадров столкновения произошло между тремя транспортными средствами.

Одно из них лежит на крыше посреди дороги, остальные - на обочине. Кроме того, вблизи одного из авто лежало бездыханное тело.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошла смертельная авария на железнодорожном переезде в результате которой погиб пассажир легкового автомобиля.

Трагедия произошла 17 февраля в четыре часа утра. В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде около платформы "Лесничество" на улице Бориспольской.

На место происшествия выехали правоохранители и врачи, но спасти 25-летнего пассажира авто после столкновения с поездом не удалось.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.