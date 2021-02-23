На Тернопольщине пьяный водитель убил жену ветерана АТО и мать четверых детей

Мужчине удалось избежать наказания, передает Обозреватель.

Трагическая авария произошла ночью в 13 сентября 2020 года. Audi A4 сбил пешехода. 47-летняя женщина погибла на месте.

По словам очевидцев, авария была очень жуткой.

"От сильнейшего удара женщину разорвало пополам: одна часть тела лежала на дороге, другая – висела на дереве. Большего кошмара я в своей жизни не видел", – поделился местный житель, который видел последствия ДТП.

У 27 летнего мужчины, который был за рулем "Ауди" уровень алкоголя в крови составлял 1,74 промилле.

28 января 2021 местный суд признал его виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения, однако никакой ответственности он не понес. Производство по делу о привлечении к административной ответственности было закрыто в связи с окончанием срока

В данный момент расследование ДТП на Тернопольщине находится на контроле руководства и областной прокуратуры, и полиции.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.