На Тернопольщине пьяный водитель убил жену ветерана АТО и мать четверых детей
Мужчине удалось избежать наказания, передает Обозреватель.
Трагическая авария произошла ночью в 13 сентября 2020 года. Audi A4 сбил пешехода. 47-летняя женщина погибла на месте.
По словам очевидцев, авария была очень жуткой.
"От сильнейшего удара женщину разорвало пополам: одна часть тела лежала на дороге, другая – висела на дереве. Большего кошмара я в своей жизни не видел", – поделился местный житель, который видел последствия ДТП.
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У 27 летнего мужчины, который был за рулем "Ауди" уровень алкоголя в крови составлял 1,74 промилле.
28 января 2021 местный суд признал его виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения, однако никакой ответственности он не понес. Производство по делу о привлечении к административной ответственности было закрыто в связи с окончанием срока
В данный момент расследование ДТП на Тернопольщине находится на контроле руководства и областной прокуратуры, и полиции.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.